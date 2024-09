Decifrati con l’Ia marcatori genetici autismo spiragli per diagnosi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) – Diagnosticare con certezza e curare l'– e le condizioni neurologiche correlate – grazie all'intelligenza artificiale che rielabora in modo innovativo le immagini della risonanza magnetica al cervello. E' la speranza per il futuro, che arriva da una ricerca pubblicata su 'Science Advances' e coordinata dall'University of Virginia negli Usa. Il team multidisciplinare L'articoloconperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.