Cinque album bellissimi da ascoltare a settembre

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Terminata la pausa d'agosto, il mercato discografico riprende quota. E dopo il nuovo splendido lavoro di Nick Cave, Wild God, che abbiamo recensito qualche giorno fa, arrivanoin uscita ache si preannunciano tra i migliori di quest'anno. Luck and Strange - David Gilmour - 6Le tre canzoni finora apparse in streaming confermano che il chitarrista dei Pink Floyd ha ancora molto da dire. In particolare, Dark and Velvet Night si colloca tra i suoi migliori brani solisti di sempre. Nel disco è presente anche l'estratto da una jam session con Richard Wright, tastierista dei Pink Floyd scomparso nel 2008. Michael Schenker - My Years in UFO - 20Il suono della sua chitarra ha caratterizzato glidegli Scorpions e degli Ufo, la leggendaria hard rock band inglese.