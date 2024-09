Calciomercato Osimhen al Galatasaray | accordo con il Napoli per il prestito secco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ilha trovato l’con ilper ilannuale di Victor. A rivelarlo è la stampa turca, che fornisce anche i dettagli della trattativa tra i due club:fino a giugno, con il club turco che pagherà interamente l’ingaggio da circa 11 milioni di euro. L’attaccante nigeriano, ai margini del progetto partenopeo e praticamente fuori rosa dopo che ogni tentativo di cessione sul gong del mercato italiano ha avuto esito negativo, è già in partenza per Istanbul, dove atterrerà alle 0.30 locali. La mossa delè anche legata all’infortunio di Mauro Icardi, che starà fuori per circa un mese. Secondo ‘A Sport‘, prestopotrebbe essere raggiunto da Filip Kostic, in uscita dalla Juventus.alcon ilper ilSportFace.