Tragedia al parco fluviale | 31enne si tuffa e non riemerge

(Di domenica 1 settembre 2024) Unasi è consumata durante il pomeriggio di ieri, sabato 31 agosto, aldell'Elsa, a Siena. Una turista italiana di 31 anni è annegata dopo essersita nel fiume e non essere più riuscita ad emergere. I dettagli dell'incidente. dell'Elsa, incidente in acqua L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso neldel Diborrato, nella zona di San Marziale a Colle Val d'Elsa, in provincia di Siena. Una donna di 31 anni, turista italiana, si trovava nella località per godere di qualche ora di svago e per rinfrescarsi nelle acque del fiume. Purtroppo, la giornata si è trasformata in un incubo.