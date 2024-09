Porta Sant’Andrea conquista la Lancia d’oro | spareggio amaro per Porta Crucifera

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 1 settembre 2024) Il commento di Marco Rosati Come già avvenuto a giugno, anche questa volta l’assegnazione dellaè stata decisa agli spareggi. Il quartiere sconfitto,, è protagonista di una gara intensa e sofferta. I rosso-verdi, insieme a, raggiungono 9 punti nelle carriere regolari, rendendo necessario lo. In questa fase, Lorenzo Vanneschi, autore di una buona carriera conclusa sul centro, è penalizzato da una partenza difficile di Pinocchio, il cavallo, che gli costa due punti. Un calo già registrato nella passata edizione della Giostra, e che ancora una volta è fatale. Se a giugno la responsabilità era stata attribuita alla perdita di un ferro del cavallo, oggi non ci sono giustificazioni. Il quartiere di Colcitrone dovrà trovare una soluzione al problema per il prossimo anno, avendo perso due possibili vittorie per la stessa penalità.