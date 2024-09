Napoli Neres rapinato dopo il match contro il Parma

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) Vittoria sofferta e rocambolesca quella delal Maradona. Purtroppo nel post partita un brutto episodio. David, attaccante del, è stato protagonista di una brutta esperienzala vittoriail. Il brasiliano, infatti, è stato derubato mentre tornava in albergo. Il Corriere del Mezzogiorno ha ricostruito l’accaduto: “Davidstava rientrando in albergo, al Parker’s,la rimonta sulal Maradona e la vittoria delche lo ha visto protagonista in campo. Era in un van nero, guidato da un conducente, insieme alla moglie. Quando a Fuorigrotta, due persone a bordo di una motocicletta si sono avvicinate al mezzo di trasporto. Approfittando del traffico, uno di loro ha estratto una pistola e con il calcio dell’arma ha sfondato il vetro del van. Poi tutto è successo in pochi istanti.