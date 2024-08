Serie C Chiuso il mercato botto Tremolada per l’Ascoli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 31 agosto 2024)nella giornata di ieri il calcio, per le marchigiane si è mosso in extremis soloche ha piazzato il colpo Luca, dopo l’arrivo di Marcos Curado 31 agosto 2024 – Si è chiusa con la mezzanotte di ieri la sessione estiva del calcioprofessionistico. Con Ascoli e Vis Pesaro che si erano già mosse in estate, si attendevano eventuali colpi dell’ultimo minuto per aggiungere gli ultimi tasselli mancanti nelle rispettive rose. Nell’ultima giornata si è mosso invece solo, assestando un bel colpo, quello di Luca, centrocampista classe 1991, nelle ultime 3 stagioni in forza al Modena, in B. Una carriera lunghissima quella del nuovo centrocampista bianconero, iniziata nelle giovanili dell’Inter, per proseguire poi con le maglie di Piacenza, Pisa, Como, Varese, Reggiana, Arezzo, Virtus Entella, Ternana, Brescia, Pordenone, Cosenza e Modena.