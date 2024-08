Napoli linea dura con Osimhen | escluso dalla lista Serie A ma manca un altro big

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024) Non possiamo dire che la scelta sia sorprendente. Ilha deciso di escludere VictorA. Difficile pensare il contrario dopo la giornata paradossale vissuta ieri, raccontata nel nostro editoriale. Il bomber nigeriano è rimasto adopo le rotture con Al-Alhi e Chelsea, le due squadre che avevano mostrato interesse. Difficile una sua partenza nonostante il mercato arabo sia ancora aperto fino al 2 settembre.resterà un fuori rosa di lusso che peserà 11 milioni l’anno sulle casse del: la speranza è di cederlo a gennaio, ovviamente sotto prezzo. Ma l’attaccante ex Lille non è l’unico ad essere rimasto fuori. Ungrande protagonista delle ultime stagioni, in particolare di quella dello Scudetto, è statoA: si tratta di Mario Rui, scivolato indietro nelle gerarchie di Antonio Conte dietro Spinazzola e Olivera.