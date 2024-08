LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | Marquez spaventa Bagnaia Ora le qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) 10.45 Non è un fine settimana semplice per. Deve puntare alla seconda fila in qualifica e poi limitare i danni tra Sprint Race e gara, magari con un podio. 10.44 Marcdomina la scena anche nelle PL2 con il tempo di 1:49.812 con 510 millesimi su Martin e 560 su Miller. Quarto Acosta a 584, quinto Morbidelli a 701. 10.42chiude in 11a posizione a 1.344, 13° Bastianini a 1.439. Le Aprilia non spingono con Vinales 14° 10.41 Martin non migliora il suo tempo, lo fa eccome Marcche vola in 1:49.812 e rifila 510 millesimi al connazionale! 10.40 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDONO LE PL2! Andiamo a vedere gli ultimi tempi della sessione! 10.39 Miller migliora e si porta a soli 50 millesimi da Martin, mentre Marcora è quarto a 152. 10.38 Martin si lancia di nuovo e vola in vetta in 1:50.322 con 74 millesimi su Acosta.