La storia da collezionare Così il vecchio asfalto diventa oggetto di culto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Lada. Pezzi disu cui hanno corso gli ’eroi’ della Formula 1 cheno cimeli da custodire con religiosa cura. ’Mattonelle’ del Tempio della Velocità trasformate in oggetti di. Salvate dal macero durante i lavori di riasfaltatura dell’autodromo.è nata la Asphalt Collection, pezzi unici nati dalla creatività di Giancarlo Medici che, con la sua Mongrip, ha un brevetto internazionale per la trasformazione degli penumatici in accessori moda e per la casa. Ora anche per farre un ’banale’ quadrotto diin qualcosa di speciale. Innanzitutto perché Monza è un luogo diper gli appassionati dei motori e della Formula 1. "Non stiamo parlando di un “riciclato” comune, ma di qualcosa che è carico di emozioni", assicura il 56enne imprenditore di Ponte Nossa, in Valle Seriana.