Cos’è successo a Bagnaia in partenza? I problemi ad Aragon e la delusione finale

(Di sabato 31 agosto 2024) Sabato amaro al MotorLand di Alcañiz per Francesco, che ha vissuto una Sprint Race da incubo crollando dal terzo al nono posto e cedendo a Jorge Martin la leadership provvisoria del Mondiale MotoGP. Pecco ha dovuto fare i conti con un problema alle gomme che si era già presentato venerdì mattina nella prima sessione di prove libere, non trovando mai ritmo e subendo un sorpasso dopo l’altro. “Semplicemente quello che èieri mattina èanche oggi pomeriggio. Va al di là delle nostre capacità, di quello che possiamo fare sulla moto e di quello che può fare la mia squadra. È casuale, capita“, ha confermato il piemontese della Ducati Factory ai microfoni di Sky Sport. Una vera disdetta per il campione iridato in carica, che aveva cominciato malissimo la Sprint sin dalla