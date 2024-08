AEW | Ricochet spiega perché ha scelto di firmare per la compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) Dopo ben 6 anni in WWE, l’ex U.S. Champion ed Intercontinental Championha deciso di lasciare lae, lo scorso weekend, ha debuttato per la AEW durante All In. Prima di ciò, le speculazioni sul motivo del suo addio e sul suo possibile approdo alla corte di Tony Khan erano piovute in massa. In una recente intervista per Sports Illustrated, l’atleta hato le motivazioni che lo hanno spinto a dire addio all’universo WWE. L’importante è divertirsi “Onestamente, la ragione più grande è che faccio questo lavoro da molto tempo, 21 anni quest’anno. E per me il momento in cui mi sono divertito di più nella mia carriera è stato quando ho girato il mondo con quei pazzi scatenati là dietro. È stato letteralmente il momento in cui mi sono divertito di più. Nonostante quello che la gente possa pensare, non è sempre andata male per