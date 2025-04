Dazi la caduta di Nike e Apple e dei grandi marchi statunitensi Trump chiede fiducia | Ci sarà un boom

Ilmessaggero.it - Dazi, la caduta di Nike e Apple (e dei grandi marchi statunitensi). Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom» Leggi su Ilmessaggero.it «Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano sospira.

Dazi, la caduta di Nike e Apple (e dei grandi marchi statunitensi). Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom». I dazi di Trump sono sbagliati: cosa non torna nella tabella «pazza». Il nobel Krugman: «È completamente folle. Dazi, prezzi prodotti americani (Nike, Apple, Netflix) aumenteranno? Canova: «Possibile contraccolpo per econo. La guerra dei dazi è iniziata: Europa in caduta libera, Milano chiude a -3,6%. Wall Street a picco: l'S&P 500 brucia 2mila miliardi di dollari. Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché. Dazi: Europa apre negativa, Milano sprofonda a -7. Meloni: "Valutare sospensione Green Deal su auto" - Borsa, Milano sprofonda a -7%. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Nike e Apple: la caduta dei grandi marchi statunitensi. Trump: «Ci sarà un boom» - «Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano ... (ilgazzettino.it)

Dazi, Wall Street chiude in profondo rosso, il Nasdaq a -5,97%. Malissimo Nike: -14,47% - L'annuncio di Trump sui dazi universali ha conseguenze drammatiche per le Borse mondiali, bruciati in un solo giorno 2500 miliardi. Ma le cose non vanno bene neanche il giorno dopo, i mercati asiatici ... (affaritaliani.it)

I dazi travolgono Wall Street: in fumo 2mila miliardi di dollari - AGI - Wall Street segna profondo rosso, anche se il presidente Usa, Donald Trump è ottimista. Il Dow Jones ha chiuso la giornata di contrattazioni a -3,98%, il Nasdaq a -5,97% e lo S&P 500 a -4,84, se ... (msn.com)