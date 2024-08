US Open 2024 day 5 | Musetti Nakashima fa paura Djokovic ancora padrone della sessione serale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si inizia a entrare nel vivo del torneo a Flushing Meadows, dove prendono quest’oggi il via gli incontri del terzo turno dei due tabelloni di singolare degli US. Ci siamo messi alle spalle le caotiche prime giornate con decine e decine di incontri e ora si veleggia verso la seconda settimana del torneo. L’Italtennis si affida a Lorenzo, che dopo la maratona vincente ai danni di Miomir Kecmanovic deve ora trovare le energie fisiche e mentali per una difficile sfida contro il tennista di casa Brandon. Il tennista carrarino si è aggiudicato l’unico precedente giocatro tra i due pochi mesi fa sull’erba del Queen’s, ma il match odierno potrebbe raccontare una storia diversa.è stato fin qui protagonista di una splendida stagione, iniziata ben fuori dalla top-100 con la partecipazione a diversi tornei challenger durante i primi mesi dell’anno.