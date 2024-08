Spider-Man | No Way Home ecco il riferimento al Daredevil di Ben Affleck tagliato dal film Marvel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 30 agosto 2024) Per la pellicola che ha visto il ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire era stato preparato anche un omaggio aldiCharlie Cox sarà anche ildellaper una generazione di fan della TV, ma nessuno, compreso Cox, ha dimenticato ildel 2003 con Bene Jennifer Garner. La pellicola, che è stata citata nel recente Deadpool & Wolverine all'inizio dell'estate, è stato quasi nominato in modo molto più sottile in-Man: No Way. Parlando al Tampa Bay Comic Con, Cox ha rivelato ai fan che, dal momento che condivideva una scena con l'Happy Hogan di Jon Favreau, gli sembrava appropriato ricordare che Favreau aveva interpretato anche Foggy Nelson neldi Ben. A quanto