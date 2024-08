Moto2 Alonso Lopez svetta nelle PL di Aragon ma Tony Arbolino è in scia Vietti 14 Garcia addirittura 26

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)ha chiuso al comando la sessione di prove libere iniziale del Gran Premio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul rientrante tracciato denominato MotorLand di Alcaniz (Spagna) abbiamo assistito ad un turno lineare con un meteo impeccabile che ha permesso ai piloti della mediana di iniziare i propri lavori in pista. Il miglior tempo di questa prima sessione, quindi, porta la firma del pilota del team Boscoscuro Speed Up. Il padrone di casa ha fermato i cronometri sull’1:51.657 con quasi 3 decimi di margine (+0.297) sul nostro(Kalex Elf Marc VDS) mentre al terzo posto conclude un altro spagnolo, Manuel Gonzalez (Kalex Gresini), a 383. Quarta posizione per il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a quasi mezzo secondo dalla vetta (+0.