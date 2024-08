Milano pusher scappa in motorino nella zona pedonale | panico a Brera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)– Un 25enne albanese, già conosciuto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. E' accaduto amercoledì sera. Gli agenti della squadra mobile hanno notato l'uomo durante un servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in, Castello, Quadrilatero e vie limitrofe. A bordo di uno scooter, transitava in via Mercato guardandosi attorno con fare sospetto, poi si è fermato in via Arco, dove ad attenderlo c'era una persona alla quale ha rivolto un cenno d'intesa. A quel punto gli agenti hanno deciso di intervenire, ma lui se n'è accorto e ha tentato di fuggire a tutta velocità, mettendo in pericolo i passanti che transitavano le vie pedonali del quartiere