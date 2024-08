Luci d’Artista | il bando c’è i fondi non ancora

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Salerno è già a tempo di pensare a. È stato pubblicato, infatti, nella giornata di ieri ilper la realizzazione della 19ª edizione del percorso illumino tecnico. La gara che scade alle 10 del 20 settembre prevede l’affidamento della realizzazione, il noleggio, l’acquisto, il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio delle opere luminose che verranno allestite nella città di Salerno e di grande richiamo per turisti e visitatori. A complicare la situazione c’è il reperimento delle risorse legato al blocco deidi coesione che al momento terrebbe fermi i 2 milioni di euro che vengono solitamente stanziati dalla Regione Campania a supporto dell’iniziativa. Oggi è atteso in commissione trasparenza per riferire su questa situazione il dirigente del settore mobilità Luigi Mastrandrea.