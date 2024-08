Louis Vuitton Cup | vento ancora leggero a Barcellona? Le previsioni meteo di oggi e il campo di regata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)pomeriggio andrà in scena la seconda giornata dellaCup, il torneo degli sfidanti che definirà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Nelle acque diprosegue l’avventura della competizione sportiva più antica del mondo, sono in programma due regate dopo le quattro disputate nella giornata di ieri. Team New Zealand ha infatti danneggiato la propria barca e così il Defender non si presenterà per fronteggiare INEOS Britannia e Orient Express. Luna Rossa ha battuto Orient Express ed è ora attesa dal confronto con American Magic, che ha invece perso contro INEOS Britannia a causa di un problema avuto in fase di pre-partenza (la strepitosa rimonta nella seconda parte diè stata vana).