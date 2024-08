G7 interventi alle infrastrutture per raggiungere l’Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’Ordinanza N. 16 del 23 agosto 2024 , recante “Approvazione del 13° Stralcio del Piano Commissariale per gliInfrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7 relativo agliprincipali sullestradali della rete provinciale di Avellino” ha approvato sulla base delle risorse finanziarie ad oggi disponibili, un primo elenco deglinecessari a garantire la sicurezza stradale e l’efficienza delle tratte stradali della rete provinciale di Avelino funzionali all’accessibilità ai siti interessati dal Vertice dei Ministri degli Interni dei Paesi membri del G7, in programma dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano”. Proprio in riferimento a questa scelta, la ” Provincia è stata incaricata dell’attuazione di investimenti per complessivi € 207.600,00 corrispondente ad un importo lavori stimabile in circa € 153.700,00.