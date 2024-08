Borse per l’università | i modelli da preferire

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alsi vede un po’ di tutto: l’abbigliamento e gli accessori cambiano a seconda della facoltà, dell’età degli studenti e, ovviamente della stagione. C’è una cosa però che difficilmente cambia: la borsa che si portano dietro! Ecco qualche idea e qualche consiglio per scegliere quella giusta.per: cosa tenere presente quando la scegliamo Ci sono alcune caratteristiche che una borsa perdeve avere. Rispetto alla scuola superiore, dove ci sono sempre banchi e sedie, spesso alci sono aule a gradoni, che non prevedono sedie con schienali a cui poter appendere la borsa, che quindi, se l’aula è affollata, deve essere messa per terra cosa che in inverno o quando c’è brutto tempo, non è proprio il massimo. Materiale L’ideale sarebbe che il materiale di cui è fatta la vostra borsa sia lavabile, sia fuori che, possibilmente, dentro.