Bisoli copre ancora la retroguardia Dal Torino arriva il difensore Dellavalle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Manca soltanto l’ufficialità, ma Alessandro(nella foto),classe 2004 di proprietà del, si può considerare, a scanso di sorprese in quest’ultimo giorno di trattative (c’è stato l’infortunio di Alberti con relativo intervento di revisione artroscopica al ginocchio sinistro, ma non pensiamo che i canarini stiano pensando a una alternativa nel reparto offensivo) l’ultimo giocatore in entrata del mercato estivo del Modena. Il giovane granata, cheall’ombra della Ghirlandina con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, era da tempo nel mirino del direttore sportivo gialloblu Andrea Catellani per puntellare ulteriormente il reparto arretrato. Nelle ultime ore si era inserito fortemente anche il Pisa dell’ex ds Davide Vaira, ma alla fine l’ha spuntata la società gialloblu.