Una Ragazza per il Cinema | Finale Regionale a Belpasso

(Di giovedì 29 agosto 2024) Continuano con successo le selezioni in tutta Italia, della 36esima Edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “UNAPER IL”, in vista dell’attesissimaNazionale, che si svolgerà, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina, domenica 8 settembre 2024, organizzata dai Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo. Gremitissima la piazza Duomo, a, fino a tarda serata, in occasione della tappadel concorso “Unaper il”. A vincere e ad accedere direttamente allanazionale di Taormina, Anita Di Mauro, 16 anni, di Catania. La serata presentata da Cristiano Di Stefano, insieme a Martina Torrisi, al suo esordio nella carovana delle kermess, ha visto momenti di comicità con le incursioni di Carmelo Caccamo, nei panni di “Nuccio” e della “Signora Santina”.