Tv è polemica per il nuovo switch off del digitale terrestre

(Di giovedì 29 agosto 2024) In vista del-off del, che inizia mercoledì 28 agosto, per alcuni canali Rai, Assoutenti chiede al Governo di introdurre incentivi per i cittadini costretti a sostituire i vecchi televisori. Il passaggio alstandard di trasmissione DVB-T2 rappresenta una nuova sfida per gli utenti, a soli due anni dall’ultimo “-off” del 2022, che già aveva causato notevoli disagi. Il presidente Gabriele Melluso sottolinea che in Italia si stima ci siano tra gli 8 e i 10 milioni di televisori di vecchia generazione non compatibili con ilstandard, i quali dovranno essere sostituiti o aggiornati con nuovi decoder. Per questo motivo, Assoutenti sollecita il Governo a introdurre bonus e incentivi per coloro che dovranno rottamare il proprio apparecchio per continuare a vedere la Tv.