Studenti stranieri nelle scuole della Lombardia Il tetto del 30% è superato dal 15% degli istituti

(Di giovedì 29 agosto 2024) Milano – Più di un quartocon cittadinanza non italiana frequenta le: sono 231.819 su 1.353.000. A inquadrare trend e sfide educative è il report dell’Osservatorio Nazionale per l’Integrazionealunnie l’educazione interculturale del Ministero dell’Istruzione e del merito (pubblicato anche sul sito dell’ufficio scolastico regionale), con una premessa: “Le statistiche basate sulla cittadinanza non descrivono totalmente l’entità dei giovanidi origine migratoria soprattutto se si considera l’aspetto dei bisogni”. Nel quadro ci sono giovani di prima, seconda e terza generazione, c’è chi è già bilingue e chi vive in contesti socio-culturali più fragili.