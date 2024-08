Scandicci torna Cirk Fantastik al parco del Castello dell’Acciaiolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Firenze, 29 agosto 2024 – Il festival che da 14 anni porta a Firenze e ale migliori compagnie internazionali di circo contemporaneo si prepara are dal dal 30 agosto al 1 settembre aldeldi, per poi fermarsi per ben 11 giorni di programmazione a Firenze aldelle Cascine nel Prato del Quercione, dal 5 al 15 settembre. L’edizione 2024 ditrae ispirazione dalla filosofia di Yo-Yo Ma, violoncellista fondatore del coraggioso e rivoluzionario progetto "Silk Road Ensemble”, basata sull’importanza di preservare musica, lingua, cultura, per scambiarle e continuamente arricchirle nell'incontro con l’Altro, rendendo evidente la futilità delle convenzioni che vorrebbero gli uomini gli uni contro gli altri.