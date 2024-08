Rifiuti Interrati Sotto un Piazzale | Denunciato il Titolare della Ditta di Costruzioni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 29 agosto 2024) Chieti - I Carabinieri Forestali di Lanciano hanno scoperto l'interramento illecito dispecialiunin costruzione in un'area residenziale di Fossacesia. Dopo numerose segnalazioni da parte di cittadini epolizia locale, i militari hanno verificato che residui di materiali da costruzione, tra cui muratura e cemento, erano stati sepoltiil, destinato a servire un condominio, per un’estensione di circa 100 metri quadrati. Ilresponsabile dei lavori è statoa piede libero e dovrà rispondere di gestione illecita dispeciali, reato che prevede pene che vanno dall’arresto per un periodo compreso tra tre mesi e un anno, fino a un’ammenda che varia da 2.600 a 26.000 euro.