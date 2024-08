MOVIOLA – Puskas Akademia-Fiorentina rigore nel finale | fallo di Ranieri al 95? e rosso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un episodio dache rischia di compromettere il cammino europeo della. Al 94? del match contro la, alla Pancho Arena, Lucaha commesso un’ingenuità che ha riaperto il discorso qualificazione. Dopo una sponda di testa, Colley ha preso posizione sul difensore viola ed è caduto in area. L’arbitro portoghese António Nobre ha punito la trattenuta di: il difensore effettivamente strattona la maglia dell’avversario, ma lo fa per pochi istanti. L’entità del contatto è però sufficiente per spingere il direttore di gara ad indicare il dischetto. Unpesantissimo perché è accompagnato dal doppio giallo all’indirizzo del centrale viola. Lain 10 uomini subisce il gol di Nagy, infallibile dagli undici metri. Il discorso qualificazione è rinviato ai supplementari.