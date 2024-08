L’ex Lebole cambia pelle c’è un acquirente e la trattativa va avanti Entro l’anno la svolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 – Il compratore c’è e lava. Con una road map che definirà il futuro dell’area exla fine del. L’operazione si muove sotto traccia, nonostante i riflettori accesi dopo il botta e risposta tra il Comune e la proprietà, la famiglia Carrara, imprenditori pistoiesi che da molti anni attendono di poter mettere a frutto ciò che hanno acquisito. Il progetto originario per il rilancio dell’area finora non è mai decollato, di qui l’orientamento alla cessione. Nel frattempo l’intero complesso exè rimasto immobile, senza vita. Chiuso e in attesa di rinascere. Ora c’è un investitore interessato a capitalizzare l’acquisto dell’area che nel progetto sul tavolo della, sarebbe suddivisa in una parte residenziale e in una parte, più ristretta, destinata al commerciale tuttavia escludendo l’insediamento di un supermercato.