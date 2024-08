I vermi di fuoco in spiaggia l’ultimo incubo delle vacanze

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – Mancavano ivelenosi ine, a quanto pare, sono arrivati. O meglio, tornati. Gli scienziati hanno trovato esemplari di Amphinome Rostrata sulle spiagge del Texas, negli Stati Uniti. Ma i 'di', come sono soprannominati per gli effetti che provocano al contatto, in realtà possono essere presenti più o meno L'articolo Idiinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.