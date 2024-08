Champions League via alla rivoluzione | l’eterno Real per Milan e Atalanta l’insidia City per Juve e Inter Ecco tutte le sfide delle italiane

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 agosto 2024) Anno nuovo, vita nuova per la. Con l’edizione al via quest’anno – e fino (almeno) al 2026/2027 – la competizione si presenta in una veste inedita, che illustriamo in dettaglio qui. Complice l’rgamento della plateasquadre qualificate per la prima fase (36 e non più 32), l’Italia si presenta per la prima volta con ben cinque agguerrite squadre:(inserita in prima fascia),(seconda fascia) e Bologna (quarta fascia). I fan di tutta Europa, e oltre, dovranno disabituarsi agli “storici” mini-gironi iniziali da quattro squadre, e fare conoscenza con un nuovo format: una competizione aperta in cui ciascun team dovranno affrontare altre otto. Due per ciascuna fascia di “difficoltà”, otto gare secche di cui quattro in casa e altrettante in trasferta.