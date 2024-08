A VILLA del boccaglione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Adeldi Bettona va in scena sabato alle 21 il gran finale di Cambio Festival 2024 con il concerto di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra. Due bambini dotati nel pianoforte e nella chitarra classica, rivali nei saggi di fine anno negli anni ‘70, poi adolescenti e amici che compongono musica nella stessa band, fondendo i loro opposti temperamenti. In seguito la vita con le sue sfumature: stonata, intonata, sentieri divisi e condivisi, ritmi in battere e levare, le pause Eppure “c’è tempo” per ritrovarsi, grazie ad altri amici, e raccontarsi ancora, in una nuova inattesa polifonia con un’orchestra un sogno realizzato che arresta il tempo.