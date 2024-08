Sindacati e politici si interrogano | Questo è un bollettino di guerra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) "Stiamo ancora cercando di capire la dinamica dell’incidente. Ma ciò non toglie che quello a cui assistiamo in provincia di Monza sia una situazione di estrema gravità che non siamo piu? disposti a tollerare". Non usa giri di parole il segretario della Uila Paolo Castiglioni: "Assistiamo ad una vera e propriache noisiamo i soli a combattere, visto che le istituzioni non accolgono le richieste per arrivare a Zero Morti sul Lavoro. Facciamo formazione nelle aziende e nelle scuole. Ma tuttonon basta. Purtroppo molti infortuni avvengono con lavoratori ultrasessantenni.ci fa dire che è necessaria una riforma pensionistica che tuteli le persone. Non è possibile che a una certa età si sia ancora al lavoro, specie su lavorazioni pericolose". Senza parole il segretario generale della Cgil di Monza e Brianza Walter Palvarini.