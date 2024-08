Milan tre possibili colpi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024)treIldegli ultimi 3 giorni di calciomercato è tutt’altro che immobile ed il settimo giorno di cui Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del fondo RedBird Capitals, ha da sempre parlato per la costruzione della sua nuova squadra non sarà di riposo. “Il mercato chiudo quando lo dico io” disse il giorno della presentazione di Youssouf Fofana in risposta, anche un po’ piccata, alle parole di un Paulo Fonseca che riteneva la squadra già al completo, ma per poter far spazio agli ultimi importantiin entrata anche Ibra dovrà fare i conti con le cessioni perché lo spazio, in rosa, è già del tutto esaurito.