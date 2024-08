L’assassino di Sharon potrebbe essere scappato nel torrente del parco dove si cerca il coltello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 28 agosto 2024 – “Terno d'Isola è un paese tranquillo, cittadini violenti qui non ce ne sono, è un paese vivo e in questo momento subisce una situazione che non gli appartiene”. Sono le parole di Gianluca Sala, il sindaco del comune della provincia di Bergamo in cui è stata uccisa a coltellateVerzeni, nella notte tra il 29 e 30 luglio scorsi, che poi sottolinea: “Chi ha ucciso la 33enne non puòinterno al paese". In via Castegnate, teatro dell'omicidio, e nelle strade limitrofe sono in corso da questa mattina le ricerche dell’arma del delitto. Al lavoro i carabinieri, con la collaborazione dei volontari del Mu.Re., il museo recuperanti 1915-1918 Alto Garda Bresciano.