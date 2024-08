Cosenza-Spezia 0-0 | un pareggio giusto poche le occasioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Una partita cone finisce 0-0 tra, nel terzo turno della Serie B, sempre di sera. Vicino al vantaggio gli spezzini nel primo tempo con la traversa colpita nella propria porta da Fumagalli e poi nella ripresa con Soleri, mentre i padroni di casa, al San Vito Marulla, sprecano nel finale con Sankoh, un gol praticamente fatto. Subito alcune scelte obbligate per D'Angelo: Candelari in panchina perché ha accusato un problemino in rifinitura, quindi non lo hanno rischiato dall'inizio, mentre Hristov era tornato ieri dopo due giorni di permesso per la nascita del figlio e si è ragionato per non sovraccaricarlo. Non accade niente al San Vito-Marulla fino al 12' quando D'Orazio stende Elia lanciato dal colpo di testa di Soleri.