Agricoltura le associazioni | Subito ristori per le gelate e per i danni da alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ideiagricoli dell’romagnola e di altre calamità del 2023? Migliaia di aziende in Emilia-Romagna in questi giorni stanno ricevendo una risposta di “diniego totale o parziale” da parte del fondo Agricat. Se il fondo mutualistico nazionale è stato istituito da Ismea proprio per risarcire ida gelo o, infatti, alla fine solo un numero esiguo di domande di risarcimento è stato accettato sulle 5.000 presentate in regione, spiegano da Conf, a fronte di oltre 30.000 ettari di colture danneggiate. Gli episodi in questione, confermano gli agricoltori di Coldiretti, sono ledi marzo e aprile così come l’, che hanno comportato "perdite della produzione di oltre l’80% in alcuni areali mettendo a rischio il comparto e la sopravvivenza" stessa delle ditte.