Yellowstone 6 | la serie potrebbe continuare con una nuova stagione!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) I produttori distarebbero valutando la possibilità di proseguire la storia dicon la6.proseguire con la6, nonostante fosse stato dichiarato che la storia avrebbe dovuto concludersi con i prossimi episodi del quinto capitolo. I fan stanno attendendo da tempo le puntate inedite e per mesi hanno seguito le notizie riguardanti i problemi esistenti tra Taylor Sheridan e Kevin Costner, interprete di John Dutton che non tornerà sul set. La possibile continuazione Per far proseguire il racconto didovrebbe esserci un importante cambiamento tra le fila degli interpreti, con una "promozione" di Kelly Reilly e Cole Hauser chero essere assoluti protagonisti della6. Latornerà sugli