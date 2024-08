Uomini e Donne registrazione 28 agosto 2024 | cavaliere del trono conferma la sua presenza i nomi degli esclusi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 27 agosto 2024)riparte ufficialmente con ladel 28e abbiamo scoperto le prime novità esulla stagione che sta per iniziare. Oltre alle anticipazioni che vi descriveremo in seguito, vi anticipiamo unaper ilover diarrivata alla ben informata Deianira Marzano: “Deiaaa oggi iniziano le registrazioni di! Ho incontrato Alessandro Rausa ieri sera e mi ha detto che lui ci sarà infatti sarebbe partito questa mattina per Roma.Bacii”. Anticipazioni, primadel 28: i presenti in studiotorna ufficialmente il 28con la primamentre la prima puntata sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 9 Settembre. Tra le protagoniste sicure delover ci sarà Gemma Galgani, reduce da un’estate di frequentazione con un misterioso