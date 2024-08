Meloni riappare dopo le vacanze | Eccomi qui Estate difficile? Per altri io fortunata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 agosto 2024 –irreperibile? Non più. Con un fragoroso “qua”, la premier ha postato un video su Facebook direttamente dal suo ufficio a Palazzo Chigi, proprio per mettere a tacere le voci di chi sosteneva che la presidente del Consiglio fosse sparita. A detta della stessa premier, era semplicemente in vacanza. "qui, sono ricomparsa – dice sorridente e abbronzata nel video -. Sono a Palazzo Chigi. Sono grata per avere avuto la possibilità di riposare un po', di ricaricare le batterie, di passare del tempo con mia figlia – ammette -. Sono consapevole di essere una personaanche per questo, in quella che alcuni attentissimi osservatori hanno definito 'ladella'.