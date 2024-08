Calendario Mondiali mountain bike 2024 | programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo le Olimpiadi di Parigista per arrivare il secondo appuntamento dell’anno più atteso per la, ossia iche si svolgeranno in quel di Andorra. Dal 28 agosto al 1 settembre, infatti, la zona di Pal Arinsal ospiterà per la seconda volta l’evento globale con cinque discipline differenti: Cross Country, Short Track, Team Relay, E-MTB e Downhill. La presenza più attesa sarà quella del campione olimpico e campione del mondo in carica Tom Pidcock, che cercherà di imporsi ancora. Gli avversari non mancheranno, come il britannico Samuel Gaze, il belga Victor Koretzky che è stato argento olimpico. Ci sarà anche l’Italia guidata da Mirko Celestino, pronta a ripartire dopo lo splendido quarto posto di Luca Braidot a Parigi. Accanto a lui Simone Avondetto, campione d’Europa XCO e con già in bacheca una maglia iridata conquistata nel 2022 tra gli Under 23.