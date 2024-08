Arezzo festeggia il compleanno al ristorante ma aggiungono 58 euro per il taglio della torta La polemica | Vi sembra giusto?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 agosto 2024) Una festa di, in undi, 13 invitati e poi il conto: con sorpresa. Perché la, portata nel locale da una pasticceriazona e costata 45, ha subito un sovrapprezzo allata: 58die servizio. Un sovrapprezzo, riportato nero su bianco sullo scontrino, che ammonta a quasi il 10 per cento del conto totale. A raccontarlo è stata un’imprenditrice aretina su Today. «Non mi èto normale chiedere così tanto – spiega lata alla testata – E dire che al momentoprenotazione avevo chiesto ai ristoratori se potessi portare il dolce da fuori e loro mi avevano risposto che non ci sarebbero stati problemi. Ero disponibile a pagare un sovrapprezzo, ma non quasi 60. Quando ho chiesto spiegazioni il cameriere ci ha risposto che da loro funziona così. Abbiamo saldato e siamo andati via».