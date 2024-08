Quando Michele Greco risolse una trattativa immobiliare | a Palermo all’epoca funzionava così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Alcuni anni fa,avevo un profilo Facebook, pubblicai un aneddoto con l’intenzione di far conoscere la plastica realtà della società palermitana degli anni 60, in relazione alla convivenza coi mafiosi sul territorio. L’assunto pubblicato scatenò, da parte dei censori seriali, una ridda di malevoli commenti. Ma gli stessi commentatori, si guardarono bene dal citare gli ultimi paragrafi del racconto, laddove facevo emergere che nonostante la mia personale conoscenza sin da bambino dei, non mi rifiutai di compiere – da poliziotto – la perquisizione domiciliare – insieme a Ninni Cassarà e altri colleghi – nell’abitazione di“u Papa”, al fine di catturarlo. L’episodio che sto per narrare accadde all’inizio degli anni 60.