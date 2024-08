Mercato Napoli è corsa a due per il centrocampista | si può chiudere in 48 ore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Èa due per il: entro 48 ore può concludersi la trattativa con il, le ultime diAncora pochi giorni e la finestra estiva di calcioterminerà. Antonio Conte ha sottolineato come sia “maledetto” questo periodo, poiché è costretto ad allenare giocatori che potrebbero improvvisamente lasciare il club. Da un giorno all’altro. Ildeve ancora completare alcune operazioni, sia in entrata che in uscita. La piazza attende con ansia l’arrivo di Romelu Lukaku, ma anche gli innesti a centrocampo come Billy Gilmour e Scott McTominay. Tre nuovi acquisti che potrebbero essere lanciati già dalla prossima al Maradona contro il Parma. E proprio in vista della terza giornata di campionato, ci saranno altri elementi che invece lasceranno il club nei prossimi giorni, come Michael Folorunsho.