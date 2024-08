Ex attaccante prestato alla difesa sarà il vice-Bastoni | chi è Tomas Palacios il nuovo acquisto dell’Inter

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) “In futuro, lo ammetto, vorrei giocare in un club europeo“. Quel futuro oggi è diventato presente per. E si chiama Inter. Difensore atipico se ce n’è uno: nato come, oggi il suo compito è quello di fermarli. Argentino classe 2003, 21 anni, soprannominato “La Torre del Pampa” per la sua altezza: 196cm con un mancino delicato e una padronanza del dribbling che per un difensore non è scontata. Un profilo giovane, su cui la nuova proprietà Oaktree ha deciso di puntare:lui il “”, soprattutto per caratteristiche. Rapidità di pensiero e intelligenza tattica. Nella stessa squadra di Retegui e Pastore Comincia tutto a General Pico, nella provincia de La Pampa (da cui deriva poi il suo soprannome), ex club di Mateo Retegui e Javier Pastore. Tutti lo vedono come l’del futuro: maglia numero 10, alto ma agile e ottimo colpitore di testa.