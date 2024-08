Vis a grandi passi verso l’esordio Stellone | Siamo sulla strada giusta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) "Io ho buone sensazioni". Alla faccia del calendario che ha rifilato alla Vis una partenza mica da ridere (Torres e Arezzo) Robertospalma positivitàvigilia del debutto. Parole chiare nell’imminenza della riunione tecnica convocata in cima alla tribuna, mentre sul campo Joel Obi si allena da solo cominciando a mettere chilometri nelle gambe. "Abbiamo lavorato tanto in questi ultimi giorni – dice il tecnico vissino – e sono convinto che cimigliorati rispetto all’anno scorso". Lavoro focalizzato anche sugli errori commessi in precedenza: "La gara di coppa con l’Arezzo ha detto che abbiamo sbagliato soprattutto nei posizionamenti a centrocampo. Per il resto ci sono state voglia e tenuta, visto quello che abbiamo fatto nei 40’ in cuirimasti in dieci". E qui sta l’altro errore: "Non dovevamo cadere nel nervosismo, Gian Marco Neri ha chiesto subito scusa".