Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline |  Clara Colpita da Torrente?

(Di domenica 25 agosto 2024) Unalsta per partorire quando ha inizio il piano di. Grande delusione per Marina Unal: Alberto e la sua corsa contro il tempo per bloccare l’agguato! Giulia e Luca, il dramma continuerà! Marina torna a Napoli da Londra. L’attenderanno nuove cocenti delusioni! Magdalena Kovalenko proverà a sedurre con il suo fascino Roberto Ferri che continuerà a portare avanti i suoi intrighi! Le nuoveUnalgarantiscono risvolti drammatici e colpi di scena! Gli spoiler indicano che gli uomini didecideranno di agire nel giorno in cui Clara darà un nuovo appuntamento ad Alberto per trascorrere un po’ di tempo con il piccolo Federico. In questo modo, Eduardo Sabbiese resterà da solo a casa.