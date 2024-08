Quando torna in gara Luna Rossa? Inizia la Louis Vuitton Cup c’è subito la rivincita con NZ | calendario prossime regate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Giovedì 29 agosto incomincerà laCup, ovvero il torneo degli sfidanti che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque di Barcellona si incomincerà a fare tremendamente sul serio tra, American Magic, INEOS Britannia, Alinghi, Orient Express: questi cinque equipaggi si fronteggeranno per due volte tra loro in occasione del doppio round robin e le prime quattro accederanno alle semifinali. Ai round robin prenderà parte anche Team New Zealand: per la prima volta nella storia il Defenderrà in maniera regolare anche in questa competizione, pur avendo già la certezza poter difendere il trofeo più antico del mondo nel testa a testa finale.