Matera FdI | La politica deve abbassare i toni e pensare all’interesse del territorio

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIntervenuto in occasione dell’inaugurazione della Sagra del Cecatiello a Paupisi, il senatore di Fratelli d’Italia Domenico, ha ribadito la posizione del partito in virtù delle ultime settimane di polemica che hanno coinvolto lasannita: “Dobbiamo” – forte e chiaro il messaggio del senatore – “Dobbiamo lavorare nell’interesse del, talvolta andando anche al di là del colore politico del Sindaco o dell’amministrazione comunale. Siamo una provincia piccola dell’entroterra campano, se continuiamo a frazionarci rischiamo di restare veramente isolati”. Poi un passaggio sulle polemiche delle ultime settimane: “Capire chi ha ragione e chi ha torto quando inizia una polemica diventa complicato, io personalmente non ci riesco, sarà un mio limite.