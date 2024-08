LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Yates prova a far saltare il banco Mas attacca e stacca gli avversari

Leggi tutta la notizia su oasport

17.05 Nel gruppo maglia rossa è Gall a fare l'andatura. 17.04ha 2? 30? su Carapaz, 5? 40? su Mas e 6? 07? sul gruppo maglia rossa. 17.02in questo momento è sul punto più duro di questa salita con punte al 20%. 17.01 Nel gruppo della maglia rossa ci sono: O'Connor, Gall, Roglic, Landa, C.Rodriguez, O.Rodriguez e Lipowitz 17.00 Mas accelera nuovamente eSivakov. 16.58 Il ritmo di Roglic non è elevato. Non solo lo sloveno non sta guadagnando su Mas ma viene anche recuperato da Landa, Rodriguez e Gall. 16.57 Sivakov rientra su Mas. Roglic guida il terzetto con O'Connor e Lipowitz. 16.56 ATTACCO DI MAS!! Il primo a rispondere è Sivakov mentre Roglic rimane con O'Connor. 16.55 Si spacca il gruppo! Si apre un piccolo buco dopo 8 corridori. 16.54 Il gruppo inizia la salita con poco meno di 7 minuti di distacco da Adam